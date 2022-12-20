Киев, 20 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. США предоставили киевскому режиму грантовые средства в размере $2 млрд через Целевой фонд Всемирного банка. Об этом 20 декабря сообщается на сайте украинского правительства.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Всемирный банк

«В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $2 млрд из Целевого фонда Всемирного банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства были предоставлены Вашингтоном в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине. Это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет $4,5 млрд.

Утверждается, что финансирование будет направлено на обеспечение зарплат и пенсий сотрудников службы гражданской защиты, а также на оплату услуг по программе медицинских гарантий.