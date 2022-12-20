Вашингтон, 20 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Выделение $1,8 млрд на противостояние влиянию Китая заложено в проект бюджета США на 2023 год. В частности, средства пойдут на противостояние КНР в развивающихся странах. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на текст законопроекта.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Согласно опубликованным данным, проект бюджета также предполагает «защиту демократии и противостояние Китаю путём финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

До того, как законопроект попадет на стол президента США Джо Байдена, его должны утвердить обе палаты Конгресса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2023 году правительство США намерено выделить почти $900 млн Агентству по глобальным медиа.