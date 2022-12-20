Белград, 20 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Милош Вучевич призвал членов международной миссии под эгидой НАТО в Метохии и Косове (KFOR) предотвратить террор и насилие в отношении сербов на этой территории. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

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«Призываю KFOR предотвратить насилие и террор в отношении сербов в Косове и Метохии и срочно отреагировать на опасные угрозы Альбина Курти (премьер-министр непризнанной республики — ИА REGNUM), который не уважает ни права человека, ни установленные европейские ценности», — приводит агентство слова Вучевича.

Министр обороны Сербии также добавил, что руководство страны не допустит новой операции «Буря» (в результате которой сербов изгнали из Хорватии), либо нового погрома, подобного тому, который произошел в марте 2004 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что сербские жители Косова и Метохии начали возводить баррикады, чтобы не пропустить подразделения албанской полиции.

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