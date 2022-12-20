Москва, 20 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 20 декабря в своем телеграм-канале поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение ордена «За заслуги перед Отечеством».

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Это ваша награда, дорогие мои земляки! Спасибо вам за стойкость и героизм!» — добавил он.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды нескольким гражданам страны, в том числе главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Пушилин и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо — третьей степени.