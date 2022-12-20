Смоленск, 20 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Санкции США, затронувшие губернатора Смоленской области Алексея Островского, никак не повлияли на его работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сам губернатор в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

Admin-smolensk.ru Алексей Островский

«Я об этом узнал из СМИ. <…> Я очень рад этому решению. <…> Горжусь, что я в этом списке, считаю, что это — оценка моей позиции по поддержке страны, народа и президента», — сказал Островский.

Губернатор подчеркнул, что свою работу менять не собирается, и на ней это никак не скажется.

Помимо этого, глава Смоленской области рассказал и об итогах 2022 года. По его словам, на региональные проекты по национальным проектам было выделено 14,2 млрд рублей — это на 3,8 млрд больше, чем в 2021 году. Он подчеркнул, что региональные выплаты на первого ребенка были направлены восьми тысячам семей, а ещё 4,5 тысяч семей — на третьих и последующих детей.

Также региональный маткапитал будут получать многодетные семьи при рождении каждого ребенка.