Пекин, 20 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Обращение украинского министерства обороны с благодарностями 52 странам, в том числе Гонконгу и Тайваню, возмутило читателей китайской газеты «Гуаньча».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая».

«Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет».

«Думаю, это возможность установить жёсткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации».

Напомним, 18 декабря украинское минобороны опубликовало видео, подписанное: «Мы готовы разделить победу с 52 странами». В нём показаны фотографии боевиков и флаги 52 стран, в том числе Гонконга и Тайваня.