Грозный, 20 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ежедневном притоке новых кандидатов в Российский университет спецназа в Гудермесе.

Цитата из видео «Университет спецназа гудермес» Спецназ

Он уточнил, что в университет приезжают не только из районов Чечни, но и патриоты со всей России.

По его словам, двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки в университете преподают одни из самых опытных инструкторов в мире.

Также Кадыров отметил в телеграм-канале, что новобранцев готовят к участию в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров 18 декабря опубликовал обращение в телеграм-канале на китайском языке, в котором призвал всех мусульман объединиться против общего врага, которым он считает весь западный мир во главе с Соединенными Штатами.

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