В Роскосмосе рассказали о запасном варианте для экипажа МКС
Глава Роскосмоса Борисов рассказал о запасном варианте для экипажа МКС
Москва, 20 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. У Роскосмоса есть резервный вариант для доставки российского экипажа с МКС в случае необходимости. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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Разработки Роскосмоса
«У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль «Союз МС-23», который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж», — сказал Борисов.
По его словам, в аналогичном режиме корабль будет возвращён на Землю.
Ранее стало известно, что на «Союзе МС-23» произошла утечка из системы охлаждения.