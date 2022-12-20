Москва, 20 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. У Роскосмоса есть резервный вариант для доставки российского экипажа с МКС в случае необходимости. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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«У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль «Союз МС-23», который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж», — сказал Борисов.

По его словам, в аналогичном режиме корабль будет возвращён на Землю.

Ранее стало известно, что на «Союзе МС-23» произошла утечка из системы охлаждения.