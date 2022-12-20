Мелитополь, 20 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Запорожской области зажгли огни на главной новогодней ёлке региона, сообщил 20 декабря в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Новогодняя елка в Запорожье. Цитата из видео с телеграм-канала Владимира Рогова

16-метровая ёлка, украшенная 150 шарами и освещенная 800-метровой гирляндой, установлена на центральной площади в Мелитополе.

Как сообщалось ранее, 20 декабря главная новогодняя ёлка России была установлена в первом корпусе Кремля, где располагаются рабочие кабинеты президента страны.