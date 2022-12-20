Москва, 20 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Запад организовал против российских медиа самый масштабный в истории акт массовой тоталитарной цензуры. Об этом 20 декабря написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Стараниями коллективного Запада мы стали свидетелями вопиющего акта массовой тоталитарной цензуры, наиболее масштабной из всех, происходивших ранее в истории», — написала Захарова.

По её словам, от российского медийного присутствия были фактически зачищены целые сегменты мирового информационного пространства.

Она отметила, что в отношении российских СМИ были применены санкции, к которым активно присоединились IТ-гиганты. За год были заблокированы более 40 российских медиаресурсов. При этом неугодные журналисты и редакции подвергаются давлению, уголовному преследованию, травле и физическому насилию.