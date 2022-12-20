Вашингтон, 20 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Выделение $884,7 млн национальному Агентству по глобальным медиа заложено в проект бюджета США на 2023 год. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на текст законопроекта.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно опубликованным данным, агентству будет выделено на $24,7 млн больше, чем в прошлом году.

Законопроект о финансировании работы правительства был представлен комитетом обеих палат Конгресса США по бюджетным ассигнованиям в ночь на 20 декабря. В проект бюджета, который составляет $1,7 трлн, также включена помощь Украине на сумму $45 млрд.

Согласно документу, представленному на сайте сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям, Конгресс планирует выделить ещё 9,7 млн на модернизацию в сфере вещания.