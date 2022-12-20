Чебоксары, 20 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Прорыв с последующим возгоранием произошёл в Чувашии на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которому российский газ идёт в Европу. Известно о троих погибших и одном пострадавшем.

Пожар в Чувашии. Цитата из видео

По данным МЧС, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы Чувашии в 13:44 мск. Факельное горение наблюдалось в месте утечки газа неподалёку от деревни Ямбахтино Вурнарского района, примерно в 50 км к югу от Чебоксар.

Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации факельного горения газа. Прорыв, заявили в МЧС, произошёл во время проведения плановых ремонтных работ на трубопроводе диаметром 1420 мм.

В пресс-службе главы республики проинформировали, что ремонтом газопровода занималась эксплуатирующая организация «Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова сообщила о гибели троих рабочих. Ещё один человек получил травмы.

По словам Смирновой, в Ямбахтино люди не могли подойти к окнам, настолько поднялась температура из-за пожара. Взрыв был очень громкий.

«Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай, если эвакуировать придётся. Слава богу, обошлось», — рассказала РИА Новости глава поселения.

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Экспортный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород был построен в 1983 году, его протяжённость 4451 км, из них 1160 км проходят по территории Украины. Украинскую границу трубопровод пересекает в Курской области у станции Суджа. Ужгород — административный центр Закарпатской области Украины.