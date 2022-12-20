Москва, 20 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Участники I Всероссийского съезда учителей родных языков народов РФ предложили организовать Ассоциацию школ с изучением языков коренных малочисленных народов страны. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

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«Участники съезда предложили провести мероприятия в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, а также создать Ассоциацию школ с изучением языков коренных малочисленных народов Российской Федерации и общероссийское профессиональное сообщество школьных коллективов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках съезда участники мероприятия из 75 регионов России продемонстрировали, помимо прочего, инновационные технологии преподавания родных языков народов страны.