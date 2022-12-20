Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя Кирилла Васильева, признанного виновным в совершении убийства и разбойного нападения. Жертвой преступника стала 33-летняя женщина, продавец-кассир магазина для взрослых «Точка любви», оказавшая ему сопротивление при ограблении и получившая десятки ножевых ранений, от которых скончалась на месте.

t. me/SPbGS Кирилл Васильев при оглашении приговора

Зверское преступление, вызвавшее большой общественный резонанс, произошло поздно вечером 18 февраля на улице Дыбенко в Невском районе города. Как установлено следствием и судом, 30-летний Васильев совершил нападение на потерпевшую, угрожая ножом, потребовал пройти в подсобное помещение. Когда женщина отказалась, злоумышленник нанёс ей ножом не менее 20 ударов в голову, шею и туловище, а также в область верхних конечностей, что привело к смерти женщины. Совершив убийство, Васильев похитил из магазина два мастурбатора на общую сумму 2620 рублей и скрылся.

«Васильев вину признал частично <…> Рассказал, что товары планировал подарить другу, у которого были проблемы в личной жизни. В последнем слове сообщил, что не помнит девушку, которой наносил удары ножом», — рассказали 20 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Решением городского суда подсудимый приговорён к лишению свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.