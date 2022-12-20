Вашингтон, 20 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов готовят почву для свержения главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

David Shankbone Скотт Риттер

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что в западных СМИ наблюдается тенденция по продвижению Залужного, поскольку дни правления Зеленского «подошли к концу, так как он уже не имеет прежней власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главком ВСУ Залужный в интервью изданию The Economist рассказал о новой религии Украины, провокационно заявив о том, что «русских нужно убивать».

Главком ВСУ Залужный получил просьбу снизить уровень активности в публичной сфере из-за слухов о напряжённых отношениях с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

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