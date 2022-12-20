Москва, 20 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В России можно ждать долгосрочного тренда на дальнейшее ослабление рубля в перспективе ближайших лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о начавшемся ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют к рублю

«Переукрепление рубля в первой половине 2022 года было вызвано рядом экстраординарных событий, нарушивших сложившиеся экономические связи и повлиявших на баланс счета текущих операций. По мере налаживания новых связей, отношений и логистических цепочек в новых условиях можно ожидать усиления давления на курс рубля, — сказал Мастеров. — Вероятно, что в первой половине 2023 года продолжится дальнейшее ослабление рубля, которому будут способствовать как сохранение негативной динамики счета текущих операций, так и тот факт, что текущий курс рубля остается не вполне комфортным для бюджетной системы РФ. В этих условиях можно ожидать тенденций к дальнейшему смещению курса рубля в диапазон от 70 до 80 руб. за доллар и от 75 до 85 руб. за евро».

В свою очередь, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что основными причинами ослабления рубля можно назвать усиление санкционного давления — принятие девятого пакета санкций, эмбарго на морские поставки сырой нефти, а также введение ценового потолка на российские газ и нефть.

«Еще одной причиной стало восстановление импорта и замедление роста экспорта, — сказал экономист. — Профицит счета текущих операций в ноябре заметно снизился — с 17,7 млрд долларов до 10,3 млрд долларов. На мой взгляд, для сохранения денег сейчас стоит диверсифицировать источники накоплений — вкладывать понемногу в разные направления: если позволяют средства, часть вложить в недвижимость, часть — на депозит, а часть — в акции компаний-экспортеров. Что касается курса рубля, то его снижение позволит российским компаниям-экспортерам, например обрабатывающего сектора, быть более конкурентоспособными на внешних рынках. В конце 2022 года, на мой взгляд, можно будет наблюдать курс 69-72 рублей за евро и 64-67 рублей за доллар. Самый пессимистический прогноз — если не будет глобальных изменений в геополитике, а также не будет ослабления действующих санкций, то доллар в 2023 году может достигнуть уровня 85-90 рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из главных причин начавшегося ослабления рубля назвали постепенное восстановление импорта.