Минск, 20 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На заседании девятой сессии палаты представителей Национального собрания Белоруссии седьмого созыва принят в первом чтении законопроект «О Всебелорусском народном собрании». Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

president.gov.by Всебелорусское народное собрание

В проекте закона содержатся положения, направленные на комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания (ВНС) и реализации им своих полномочий. Также закрепляется правовой статус делегата ВНС, его права и обязанности, основания прекращения его полномочий.

В новой редакции конституции Белоруссии говорится, что созданное ВНС является высшим представительным органом, имеет статус конституционного органа и дополнительные полномочия. Так, ВНС может сместить главу государства с должности при систематическом или грубом нарушении конституции, госизмене или другом тяжком преступлении.

Численность ВНС может составлять до 1200 человек, включая действующего президента и прежних глав государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ВНС органом высшего народовластия. Его участников задействуют на общественных началах, без какого-либо денежного вознаграждения, а собрания будут проводиться не реже одного раза в год.

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