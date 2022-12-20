Москва, 20 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Рособрнадзор не намерен рассматривать с организацией и проведением ЕГЭ в дистанционной форме, поскольку такая необходимость и возможность отсутствуют. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Экзамен все-таки единый, а определенная часть ребят с ограниченными возможностями здоровья и так имеют право сдавать ЕГЭ в пунктах на дому», — цитирует Музаева пресс-служба Минпросвещения РФ.

Напомним, в период пандемии коронавируса в России ЕГЭ сдавали в очном формате. При этом в 2020 году экзамены сдавали лишь те лица, которым требовалось поступление в вуз.