Рим, 20 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Министр образования Италии Джузеппе Вальдитара 20 декабря подписал декрет о запрете использования школьниками мобильных телефонов на уроках.

Джузеппе Вальдитара. Ministero dell’Istruzione

Использование телефонов приводит к отвлечению внимания учащихся, мешает им получать знания, а также является «неуважительным» в отношении преподавателей, сказано в тексте документа.

Использовать телефоны и иные гаджеты в учебных целях, на переменах, а также в экстренных случаях не воспрещается.

Аналогичные решения ранее приняли и власти некоторых других стран и регионов. В частности, в ноябре 2022 года соответствующее решение приняла администрация Северных территорий Австралии, оно вступит в силу со следующего (2023-2024) учебного года.