Москва, 20 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым снижается максимальная ставка по микрозаймам с 1% до 0,8% в день, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявлял, что парламентариям предстоит рассмотреть законопроекты, связанные с совершенствованием расчета полной стоимости кредита.

Документом предусматривается установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам 0,8% в день, максимального значения полной стоимости потребительского кредита в размере 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита сроком до одного года до 130% от суммы предоставленного потребительского кредита.

Также устанавливается, что кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита, за исключением неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы потребительского кредита.