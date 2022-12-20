Москва, 20 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. МЧС считает необходимым проведение плановых проверок либо «профилактических визитов» в торговых центрах и крупных гипермаркетах, заявил 20 декабря глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

С 2020 года плановые проверки проводятся только на объектах высокой и чрезвычайно высокой категорий риска. Торговые центры и гипермаркеты в основном относятся к объектам «значительной» категории риска.

Сейчас плановые проверки на таких объектах проводятся «в виде исключения», но в МЧС уверены, что они должны стать постоянными, отметил Еникеев.

Ранее глава МЧС Александр Куренков обратился в правительство с предложением оперативно провести внеплановые проверки объектов площадью более 10 тыс. кв. м на предмет их соответствия требованиям противопожарной защиты.

9 декабря, комментируя масштабный пожар в торговом центре в Химках, глава управления МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин отметил, что проверки на этом объекте не проводились из-за ранее введенного моратория.

5 декабря заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский заявил, что после серии взрывов газа ведомство намерено инициировать проведение внеплановых проверок соблюдения правил безопасности на газонаполнительных станциях.