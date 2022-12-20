Белгород, 20 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе восстановили электроснабжение, которое было нарушено в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил 20 декабря глава региона Вячеслав Гладков.

ЛЭП

«В настоящий момент идет перезапуск котельных. Подача электроэнергии для населения полностью восстановлена», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он также уточнил, что осколками снарядов были повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля. Обход территории продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря киевские каратели обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего было нарушено электроснабжение.

Читайте также: Город Шебекино обесточен в результате обстрела со стороны Украины