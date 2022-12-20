Берлин, 20 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала объектом критики пользователей Сети. Они усомнились в её дипломатическом чутье и действиях.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Ранее глава МИД ФРГ сообщила, что прекращение огня на Украине на российских условиях невозможно, поскольку это «не предотвратит всех ужасов, которые переживает народ». Барбок также рассказала, что отвергает любые инициативы Москвы по данному вопросу. Она также усомнилась в скором перемирии.

«Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю», — пишет один из пользователей Twitter.

Один из комментаторов даже предложил министру «отправиться на фронт и поиграть в маленького солдатика» или «полежать в окопах с автоматом в руках». Другой пользователь согласился с высказываниями выше, подчеркнув, что политик «явно не понимает, что переговоры спасают сотни жизней».

Также Бербок упрекнули в разжигании конфликта: «Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня, вместо этого Германия только разжигает конфликт».

Напомним, что 14 декабря в Сети раскритиковали министра иностранных дел за слова о том, что президент России Владимир Путин «хочет сломить украинцев».