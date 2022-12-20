Чебоксары, 20 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Тела трёх человек обнаружены в Вурнарском районе Чувашии после локализации возгорания на магистральном газопроводе. Об этом сообщила 20 декабря глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.

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«Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — приводит РИА Новости слова Смирновой.

Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что прорыв подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород произошёл в ходе плановых ремонтных работ.

Погибшие рабочие ремонтировали трубопровод диаметром 1420 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об одном пострадавшем в результате ЧП на газопроводе. Труба, которая проходит через Чувашию, пересекает границу с Украиной у станции «Суджа» в Курской области. Здесь российский газ поступает на украинскую территорию для транзита в Европу.

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