Три человека погибли в результате пожара на газопроводе в Чувашии
Тела троих рабочих обнаружены на месте пожара на газопроводе в Чувашии
Чебоксары, 20 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Тела трёх человек обнаружены в Вурнарском районе Чувашии после локализации возгорания на магистральном газопроводе. Об этом сообщила 20 декабря глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.
«Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — приводит РИА Новости слова Смирновой.
Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что прорыв подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород произошёл в ходе плановых ремонтных работ.
Погибшие рабочие ремонтировали трубопровод диаметром 1420 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об одном пострадавшем в результате ЧП на газопроводе. Труба, которая проходит через Чувашию, пересекает границу с Украиной у станции «Суджа» в Курской области. Здесь российский газ поступает на украинскую территорию для транзита в Европу.
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