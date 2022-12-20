Москва, 20 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в сегодняшних условиях необходимо нарастить усилия по оказанию помощи соотечественникам, проживающим в зарубежных странах. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В телеграм-канале ведомства рассказали о прошедшем заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

По словам Лаврова, которые приводятся в информации, в условиях беспрецедентной русофобии и дискриминации представителей российской зарубежной общины в некоторых иностранных государствах нужно осуществлять комплексную работу по поддержке проживающих за границей соотечественников, по защите их законных интересов и прав, культурной идентичности.

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