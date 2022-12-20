Цена газа в Европе выросла до $1250 за 1 тыс. куб. метров
Цена газа в Европе выросла до $1250 за 1 тыс. куб. метров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Лондон, 20 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Цена газа в Европе выросла до $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне новости о взрыве на газопроводе Чувашии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Днем 20 декабря цена газа в Европе во время торгов впервые с 17 ноября опустилась ниже 1100 долларов за одну тысячу куб. метров.
Ранее 20 декабря на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв.
По последним данным, в результате пожара пострадал один человек.
Экстренные службы ликвидировали факельное горение.