Лондон, 20 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Цена газа в Европе выросла до $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне новости о взрыве на газопроводе Чувашии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Днем 20 декабря цена газа в Европе во время торгов впервые с 17 ноября опустилась ниже 1100 долларов за одну тысячу куб. метров.

Ранее 20 декабря на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв.

По последним данным, в результате пожара пострадал один человек.

Экстренные службы ликвидировали факельное горение.