Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Инфляция в Петербурге в ноябре 2022 года замедлилась до 12,3% в годовом исчислении после 12,6% в октябре, сообщили 20 декабря в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Этому способствовало ощутимое замедление роста цен на молочную и мясную продукцию, а некоторые продукты, как утверждает регулятор, даже подешевели.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

«Сдерживать рост цен производителям помогало льготное кредитование. Поэтому в Петербурге в ноябре медленнее, чем в октябре, росли цены на молоко, творог, сыры, сливочное масло, некоторые виды колбас. Подешевели свинина и куриные яйца», — говорится в сообщении пресс-службы.

В целом годовой темп прироста цен на продовольствие в Петербурге в ноябре составил +8,9% после +9,9% в октябре. Темп подорожания продуктов питания снижается в регионе седьмой месяц подряд.

В то же время в сегменте услуг рост цен ускорился: с 12,1% в октябре до 12,9% в ноябре. В частности, значительно подорожали туристические поездки за границу.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится в следующем году до 5,0-7,0% и вернется к 4% в 2024 году.