Москва, 20 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на формирование единообразного подхода к классификации различных товарных позиций в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

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Так, законом вводится понятие «несырьевой неэнергетический экспорт», раскрывая его как экспорт промышленной и иной продукции, перечень кодов которой определяется правительством РФ в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Согласно сопроводительным документам, инициатива была разработана для государственной поддержки российского несырьевого неэнергетического экспорта.