Брюссель, 20 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Потребление природного газа в странах Евросоюза уменьшилось на 20,1% за август–ноябрь 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за аналогичный период с 2017 по 2021 годы. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Евростата.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По информации службы, с августа по ноябрь в странах Еврсоюза упал потребление природного газа на 20,1% по сравнению со средним потреблением газа за эти же месяцы в период с 2017 по 2021 годы.

В августе–ноябре 2022 г. потребление природного газа в 18 государствах-членах потребление упало выше целевого показателя в 15%, а в некоторых значительно (более 40%). При этом больше всего потребление упало в Финляндии (минус 52,7%), Латвии (минус 43,2%) и Литве (минус 41,6%).

Отмечается, что потребление природного газа увеличилось на Мальте (плюс 7,1%) и в Словакии (плюс 2,6%).

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