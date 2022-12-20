Москва, 20 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым увеличиваются размеры страховых выплат по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Документом, в частности, предусмотрено увеличение страховых сумм по договору обязательного страхования для опасных объектов, в отношении которых законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов или законодательством о безопасности гидротехнических сооружений предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения. Так, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3 тысячи человек, сумма увеличивается с 6,5 млрд рублей до 9,750 млрд рублей. С 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей увеличивается сумма в случае, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 1,5 тысячи, но не превышает 3 тысячи человек.

Для шахт угольной промышленности, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на такой шахте, составляет более 50 человек сумма страхования увеличивается со 100 млн рублей до 250 млн рублей.

Для опасных производственных объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и спецхимии, а также для шахт угольной промышленности, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на такой шахте, не превышает 50 человек сумма страхования увеличивается с 50 млн рублей до 75 млн рублей.

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