Москва, 20 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В первом корпусе Кремля, где располагаются кабинеты президента России Владимира Путина, установили новогоднюю елку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогоднее украшение на елке

Украшенное шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, елка была установлена в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Москвы попросили не запускать фейерверки и отказаться от шумных гуляний в парках на новогодних праздниках.

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