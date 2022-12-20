Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии
Чебоксары, 20 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара на магистральном газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Об этом сообщает 20 декабря государственный комитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).
Отмечается, что сообщение о повреждении газопровода между селом Калинино и деревней Ямбахтино поступило в 13:42 мск. В 13:50 этот участок газопровода перекрыли. На месте наблюдается факельное горение газа.
«Предварительно сообщаем, один пострадавший, погибших нет», — уточнили в ГКЧС.
На месте работают экстренные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, по которому российское топливо идёт в Европу через украинскую территорию. Экспортный газопровод был построен в 1983 году.
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