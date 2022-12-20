Москва, 20 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Произошедшее в России ослабление курса рубля связано с несколькими факторами, главный из которых — постепенное восстановление импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Юдинцев REGNUM Рубль курс

«Мы действительно сейчас столкнулись с некоторым ослаблением рубля. Это связано с несколькими факторами. О том, что рубль переукрепился, говорили уже давно. И это укрепление было вызвано резким сокращением импорта и достаточно хорошей рыночной конъюнктурой на наши экспортные товары. Сейчас, в конце года, правительство вкачивает в экономику бюджетные деньги. Это, а также некоторое финансирование дефицита бюджета, создает избыточное денежное предложение, — сказал Ордов. — Импорт восстанавливается. Это один из главных факторов, влияющих на ослабление рубля. Восстановление импорта ведет к спросу на валюту. Кроме того, некоторое снижение котировок привычных для нас товаров экспорта также снижает объем валютной выручки, поступающей в Россию».

По его словам, наиболее комфортный для российской экономики диапазон курса рубля — от 70 до 80 рублей за доллар.

«И надеемся, что рубль вернется в этот диапазон. Но есть небольшие риски избыточного ослабления. Однако мы видим, что у Центрального банка РФ в настоящее время есть инструменты, которые могут быть использованы для стабилизации курса рубля», — подытожил Ордов.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль констатировала, что ввиду дедолларизации экспортных поставок энергоресурсов цена на нефть теперь мало влияет на курс рубля.

«Основным фактором, который может корректировать курс национальной валюты, остаётся состояние торгового баланса. Под действием нового пакета санкций профицит торгового баланса начал сокращаться, тем самым создавая больший спрос на валюту. Поэтому российский рубль дал слабину, — пояснила она. — С одной стороны, слабый рубль выгоден бюджету по причине увеличения экспортных доходов. С другой стороны, слабый рубль делает импорт существенно дороже, что, в свою очередь, мешает перестройке экономики в условиях санкций. Что же касается будущего рубля, то к концу года мы увидим его краткосрочное укрепление ввиду наступления налоговых периодов, когда налоговые агенты будут предъявлять дополнительный спрос на рубль. Далее в I квартале 2023 года курс рубля будет сильно зависеть от геополитической ситуации и начала действий новых пакетов санкций. В целом прогнозные значения соотношения доллар/рубль в начале года будут в диапазоне 70-72 рубля за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на валютных торгах на Московской бирже превысил 69 рублей.