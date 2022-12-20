Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области и её 51-летний знакомый незаконно организовали в нежилом здании бывшей типографии помещение для проживания мигрантов. Там с нарушением противопожарных и санитарных норм было создано 152 койко-места, при этом зарегистрировано 277 мигрантов, что явно не соответствует количеству реально имеющихся мест.

Следственное управление СКР по Ленинградской области МВД России

Как сообщили 20 декабря в следственном управлении СКР по Ленинградской области, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания»).

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Следствием установлено, что подозреваемая ставила иностранцев на миграционный учет в отсутствие необходимых документов и принимающей стороны, укрывая их от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ. Проведено шесть обысков по местам проживания иностранных граждан и в служебных помещениях отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лужскому району, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Инспектор и её знакомый задержаны и допрашиваются, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и иных, возможно причастных лиц. Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям должностных лиц», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.