Ирпень, Украина, 20 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Подстанция в Ирпене Киевской области Украины поставляет электроэнергию лишь на объекты критической инфраструктуры. Об этом 20 декабря сообщил глава города Александр Маркушин в своем телеграм-канале.

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Он рассказал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области остается очень сложной. Из-за взрывов на энергообъектах уменьшилась генерация электроэнергии, в связи с этим графики отключений сейчас не действуют.

По словам Маркушина, подстанция в Ирпене на улице Северной сейчас работает с нагрузкой 20 МВт и питает лишь критическую инфраструктуру. Глава пригласил жителей в пункты обогрева и попросил их отнестись к ситуации с пониманием.