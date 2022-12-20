Москва, 20 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал героем каждого военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции России на Украине.

Минобороны России СВО

«На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные. Наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции», — сказал Путин 20 декабря на церемонии вручения госнаград в Кремле.

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По словам главы государства, он искренне считает, «что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу».

Путин пожелал российским бойцам успеха, а также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения.

Как сообщало ИА REGNUM, любовь к Родине закладывается прежде всего в семье, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.