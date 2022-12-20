Брюссель, 20 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В 2021 году средняя зарплата в странах ЕС составила 33,5 тысячи евро в год, передают 20 декабря европейские СМИ со ссылкой на данные статистического ведомства ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

Самые высокие средние зарплаты — в Люксембурге (более 72 тысяч евро в год), Дании, Ирландии, Бельгии, Австрии, Швеции.

Самый низкий уровень заработных плат — в Болгарии (чуть более 10 тысяч евро в год), Венгрии и Румынии.

Ранее эксперты Международной организации труда сообщили, что в первом полугодии 2022 года средняя реальная заработная плата в мире сократилась (на 0,9%) — впервые за весь 21-й век.