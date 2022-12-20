Москва, 20 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, ужесточающий наказание для иностранных агентов, не соблюдающих действующие ограничения, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Необосновано расширена концепция законопроекта, принятого в первом чтении», — обратил внимание депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

Он обратил внимание на отсутствие заключения профильного комитета на такой объемный документ, а также правительства России, что является нарушением процедуры рассмотрения законопроекта.

Законом уголовная ответственность будет наступать после того, как иноагент дважды за год был привлечен к административной ответственности, оштрафован по статье 19.34 КоАП. Уголовная ответственность предусматривает наказание до двух лет лишения свободы

Одновременно ужесточается ответственность для руководителей, учредителей и членов организаций-иноагентов за распространение материалов без указания этого статуса — с 5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Согласно принятым в первом чтении поправкам в Уголовный кодекс, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Поправками, принятыми во втором чтении, вводится уголовное наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением — в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Ужесточается наказание за создание некоммерческой организации (НКО), включая некоммерческую организацию, действующую в качестве иностранного агента либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (НПО), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением. Устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Ужесточаются санкции за участие в деятельности некоммерческой организации, а равно пропаганда указанных деяний. Предполагается штраф в размере до 200 тыс. рублей в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.