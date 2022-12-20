Чебоксары, 20 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба главы региона.

Цитата из видео Взрыв газа в Чувашии

В пресс-службе отметили, что до возгорания работы на газопроводе проводила эксплуатирующая организация Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 13:44 по местному времени (совпадает с мск). Причиной стала утечка на подземном газопроводе у деревни Ямбахтино.

«На месте происходит факельное горение газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

На место направлены четыре единицы пожарной техники.

Местные жители рассказали об очень высокой температуре в районе пожара. Люди не могут подойти к домам, сообщает Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились кадры из Чувашии со столбом пламени.