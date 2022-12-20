Москва, 20 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который поможет стимулировать заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения в пользу членов семьи или близких родственников, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Согласно документу, суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи или близких родственников, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Отмечается, что реализация положений закона приведет к увеличению пенсионного коэффициента замещения, а также и росту дохода отдельных категорий граждан при достижении пенсионных оснований.