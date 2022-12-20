Москва, 20 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается предоставить право налогоплательщикам на применение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509 (фрагмент)

Предполагается, что норма будет действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года. В этот период указанные налогоплательщики смогут рассчитывать на налоговый вычет в объеме сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования.

Также уточняется порядок определения количества добытого полезного ископаемого и порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы в отношении природных алмазов массой 10,80 карата и более.