Луганск, 20 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

По информации пресс-службы, Вооружённые силы России на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Невское (ЛНР) нанесли огневое поражение киевским боевикам и уничтожили военную технику противника.

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Так, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) были ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы киевских боевиков. При этом всего потери ВСУ на данном направлении за 24 часа составили порядка 50-ти боевиков, также были уничтожены три пикапа и две боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал героем каждого военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции России на Украине.