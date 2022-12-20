Москва, 20 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении более 100 боевиков ВСУ, сообщили 20 декабря в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Так, в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в ДНР в результате комплексного огневого поражения позиций противника уничтожено более 100 боевиков ВСУ, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало кадры подготовки подразделений ВДВ на полигонах в тыловом районе зоны специальной военной операции.

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