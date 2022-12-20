Москва, 20 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России заявило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29, а также вертолёта Ми-8, принадлежавших ВВС Украины. Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

По его словам, истребители были уничтожены в районе населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой Народной Республике (ДНР), а вертолёты — в районе населенного пункта Тимофеевка в ДНР.

Ранее министерство показало кадры подготовки подразделений ВДВ на полигонах в тыловом районе зоны специальной военной операции.

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