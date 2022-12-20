Москва, 20 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Международному инвестиционному банку не попасть под санкции, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Устанавливается, что в 2023 году по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями правительство РФ вправе принять решение о конвертации доли участия РФ в этих организациях в финансовые обязательства международных финансовых организаций перед Россией с возможностью по инициативе российского правительства обратной конвертации таких финансовых обязательств в доли участия РФ в международных финансовых организациях на условиях, не ухудшающих первоначальные условия конвертации.

Ранее замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Олег Подоматько объяснил необходимость нововведения риском введения санкций в отношении Международного инвестиционного банка. Сейчас доля участия Российской Федерации в нем составляет 47% и после анонсированного выхода двух стран может превысить 50%.