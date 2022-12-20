Москва, 20 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в районе населённого пункта Новодонецкое в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом 20 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что огнём артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Золотая Нива (ДНР).

По его словам, за сутки потери противника на данном направлении составили до 70 человек убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении более 100 боевиков ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ в ходе брифинга.