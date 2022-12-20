Вильнюс, 20 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Численность постоянного населения Литвы за последние 20 лет сократилась на 20 процентов, сообщили 20 декабря в департаменте статистики правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Численность населения в период с 2001 по 2021 год сократилась с 3,48 миллиона человек до 2,81 миллиона человек.

В департаменте также сообщили о снижении доли проживающих в стране граждан, официально считающих себя русскими и поляками.

Доля русских жителей Литвы, по этим данным, в период с 2001 по 2021 год сократилась с 6,3% до 5% населения, поляков — с 6,7% до 6,5%.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года обозреватели Guardian подсчитали, что численность населения Латвии за 30 лет после распада СССР сократилась на 30%.