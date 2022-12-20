Москва, 20 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев-участников специальной военной операции Госдума приняла в основном, втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Вводится единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства, включаются в их число случаи: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ; участия в проведении контртеррористической операции; выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; призыва на военную службу по мобилизации; заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Банк должен будет приостановить исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя исполнительных документах в отношении такого должника, за исключением требований по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Госдума также поддержала поправку о запрете такой административной меры, как арест счетов участников СВО, мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Меры поддержки распространяются также на индивидуальных предпринимателей (ИП), а также действуют в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, является учредителем организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации.

«Теперь, согласно принятым поправкам приостанавливается исполнительное и судебное производство не только в отношении физических лиц, но и в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации является учредителем (участником) организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации», — пояснил автор поправок член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Также Госдума приняла поправки о бесплатной пересылки писем с фронта домой. Все без исключения участники специальной военной операции смогут бесплатно отправлять письма домой.