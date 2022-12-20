Москва, 20 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, повышающий размер фиксированной выплаты к страховой выплате по старости, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2023 года устанавливается в 7 567 руб. 33 коп.

Этот показатель с 1 января 2024 года фиксируется на уровне 7 915 руб. 43 коп.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2023 года размер выплаты составит 6 931 руб. 91 коп., с 1 января 2024 года — 7 313 руб. 17 коп.