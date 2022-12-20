Берлин, 20 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Доля российского газа в структуре потребления в Германии в 2022 году сократилась до 20%, сообщили 20 декабря в национальном объединении предприятий энерго- и водоснабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Годом ранее показатель составлял 55%.

Прекращение поставок газа из России по трубопроводам (после терактов на «Северных потоках») компенсируется за счет импорта из Нидерландов, Бельгии и Франции, отметили представители объединения.

Ранее о сокращении доли российского газа в структуре потребления сообщали и руководители некоторых других стран ЕС, в частности Италии. Одновременно заметно увеличивается стоимость закупаемого газа.